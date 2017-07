Irakiska journalister dödade i Mosul

Två journalister har dödats när IS angrep en by utanför Mosul. Arkivbild. Foto: Felipe Dana AP/TT

Två irakiska tv-journalister dödades under fredagen av IS. Journalisterna befann sig i en by nära Mosul, för att bevaka striderna om staden, när terrorgruppen plötsligt genomförde en attack.

Den irakiska armén kallades in och kunde undsätta två andra journalister, samt en grupp poliser, som omringats av jihadisterna. IS kidnappade dock ett stort antal civila.

– Det är bekräftat att IS kidnappade fler än tio familjer, inklusive kvinnor och barn, säger Saad Maan, talesperson för det irakiska inrikesdepartementet.

De bägge dödade journalisterna arbetade för den lokala kanalen Hona Salaheddin.

I slutet av juni dödades två franska och en irakisk journalist av en landmina i Mosul. Reportrar utan gränser beskriver Irak som "ett av världens farligaste länder för journalister".