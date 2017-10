Apples telefonmodeller Iphone 7 och 7 Plus var de mest populära smartphone-modellerna globalt under 2017 års första halva. Det visar färska siffror från IHS Markit. Den mindre Iphone 7 toppar listan, följd av Iphone 7 Plus. På tredje plats kommer Samsungs Galaxy Grand Prime Plus. Därefter kommer Apples Iphone 6S följd av Samsungs Galaxy S8 och S8+. De senare släpptes emellertid först i april, vilket gör att jämförelsen haltar ordentligt.