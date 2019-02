Sångerskan Ionnalee, som även gett ut musik och audiovisuella produktioner under namnet Iamamiwhoami, släpper sitt andra album i maj. Dessutom kommer hon att turnera i USA och Kanada under april. Hon genomförde en liknande turné i fjol, finansierad via en insamling på sajten Kickstarter. På fem dagar fick hon ihop 750 000 i stöd av sina fans.