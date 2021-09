Invig oktober med smarrigt fika

Äppelkaka med frosting

Foto: Ulrika Pousette

24 bitar

4 äpplen, gärna syrliga svenska

2 dl brun farin strö

3 tsk malen kanel

1 tsk malen kardemumma

1⁄2 tsk malen ingefära

4 stora ägg

4 dl strösocker

3 dl matolja

6 dl vetemjöl

2 tsk bakpulver

1 msk vaniljsocker

1⁄2 tsk salt

Frosting

200 g rumsvarmt, mjukt smör

400 g naturell färskost

2 dl florsocker

Kolasås

1 dl brun farin strö

1 1⁄4 dl vispgrädde

Gör såhär:

1. Sätt ugnen på 175 grader. Fodra en långpanna, 30 × 40 cm, med bakplåtspapper.

2. Skala äpplena och riv dem grovt. Lägg det rivna i en skål och blanda med farinsocker, kanel, kardemumma och ingefära.

3. Vispa ägg och socker vitt och pösigt med en elvisp. Vänd försiktigt in äppelblandning och olja.

4. Sikta ner mjöl, bakpulver, vaniljsocker och salt genom en finmaskig sil. Blanda försiktigt ihop till en jämn smet med slickepotten. Fördela jämnt i långpannan och grädda i nedre delen av ugnen i cirka 40 minuter, eller tills kakan är genomgräddad. Låt svalna helt.

5. Medan kakan gräddas gör kolasåsen: Koka farinsocker och grädde till kolasåsen på medelvärme under omrörning i cirka 10 minuter, eller tills såsen blivit tjockare. Häll i en skål och låt dn tjockna ytterligare

i kylskåpet i minst 30 minuter.

6. Lägg smör och färskost till frostingen i en bunke. Vispa ihop till en krämig och jämn blandning med en elvisp, vispa gärna i några minuter. Sikta ner florsockret och vänd försiktigt in det till en helt klumpfri frosting med slickepotten. Bred eller spritsa ut frostingen över kakan och ringla över kolasås. Skär upp i bitar och servera direkt, eller förvara inplastad i kylskåpet. Går bra att frysa in.