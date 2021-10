Investor gick sämre än börsen

Investor – storägare i bland annat ABB, Astra Zeneca och Ericsson – redovisar en totalavkastning på minus 4 procent för tredje kvartalet. Det kan jämföras med avkastningen på Stockholmsbörsen, enligt SIXRX-index, på 1 procent.

Substansvärdet för investmentbolaget uppgick den 30 september till 682 398 miljoner kronor, en ökning med 23 644 miljoner kronor under kvartalet. Substansvärdet per aktie uppgick per den 30 september till 223 kronor per aktie.