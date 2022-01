Investor har bullat upp för nyförvärv

– Vi har en stark finansiell ställning på Investor, vi har en skuldsättningsgrad under två procent och det ska vi försöka utnyttja på ett klokt sätt när vi ser möjligheter på marknaden, säger vd Johan Forssell.

Investor – storägare i bland annat ABB, Astra Zeneca och Ericsson – föreslår en höjd utdelning när de redovisar årets resultat, från 3:50 till 4 kronor per aktie, vilket motiveras med ett starkt kassaflöde som stärkt bolagets finansiella ställning. Utdelningarna delas ut i två omgångar, 3 kronor per aktie i maj och 1 krona per aktie i november.