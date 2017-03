Investeraren om Snapchat: ”Kan bli galet och kul”

Upp till bevis för Snapchat när bolaget går till börsen. Trots stenhård konkurrens och att bolaget inte gör någon vinst siktar Snapchat skyhögt. Foto: AP

NEW YORK Snapchats börsnotering har skapat många rubriker i den amerikanska affärspressen senaste dryga månaden. Det var längesedan ett nytt tech-bolag tog klivet till börsen med den värdering Snapchat siktar på. Samtidigt går Snapchat till New York-börsen med hård konkurrens från framförallt Facebook. Men det är inte bara konkurrensen som gör börsutvecklingen osäker, menar Peter Costa, börsmäklare på New York-börsen.

– Vi vet inte ännu vad den slutgiltiga värderingen blir, men runt 21 miljarder dollar är högt om man ser till att Snapchat faktiskt inte tjänar några pengar, säger han.

Reklambranschen älskar den här unga målgruppen men det är egentligen lite svårt att förstå varför.

Snapchats reklamintäkter uppgick till 404 miljoner dollar år 2016, en ökning med 600 procent jämfört med året innan. Men samtidigt uppvisade bolaget en förlust på över 500 miljoner dollar. Peter Costa är också skeptisk till bolagets kostnader och hur mycket mer intäkterna kan öka.

– Reklambranschen älskar den här unga målgruppen men det är egentligen lite svårt att förstå varför. ”Millennials” spenderar inga pengar. Människor under 25 varken har eller spenderar generellt särskilt mycket pengar.

Peter Costa, aktiemäklare på New York-börsen. Foto: Richard Drew/AP

Men Snapchat har heller aldrig utgett sig för att vara någon vinstmaskin. När ledningen ska beskriva bolaget ser man sig själv som ett fotoföretag utan vinstambitioner. Snapchats grundare kritiseras samtidigt av vissa potentiella investerare för beslutet att bara sälja aktier som inte ger rösträtt på bolagsstämman. Genom att grundarna Evan Spiegel och Bobby Murphy behåller stora möjligheter att rösta minskar aktieägarnas inflytande över vinstambitionerna.

Eftersom Snapchat anses ha höga kostnader har många analytiker uttryckt oro för låga vinster och en aktieutveckling likt den Twitter har haft. Efter att Twitter börsnoterats i november år 2013 steg aktien nästan 70 procent till årsskiftet för att sedan falla tillbaka och aldrig återhämta sig.

– Jag tittar på Snapchat och Twitter och tycker båda är väldigt bra produkter, men de är svåra att kapitalisera på. Jag blir väldigt nervös över att investera i något som har en så hög värdering och samtidigt kanske bara har en affärsmodell som lockar kunder i några månader eller ett halvår, säger Peter Costa.

Snapchats vd Evan Spiegel. Foto: Jae C Hong/AP

Snapchats farligaste konkurrent, Facebook, har samtidigt visat att sociala medier kan utvecklas bra på börsen. Sedan börsnoteringen år 2012 har bolagets aktie stigit över 200 procent.

Facebook och Snapchat håller ett konstant vakande öga på varandra och frågan är om det finns en marknad för båda två när Facebook allt mer följer efter Snapchat. Facebook ville köpa Snapchat redan 2013 för 3 miljarder amerikanska dollar, men Snapchats grundare avslog erbjudandet. Ända sedan dess har Facebook hittat egna sätt att ta en del av kakan av den populära trenden att dela bilder genom appar som Whatsapp, Messenger och Instagram. Nyligen kunde exempelvis Whatsapps användare börja dela bilder, animerade gif-bilder och videor som statusuppdatering som försvinner efter 24 timmar.

Jag tror inte heller att Snapchats yngre målgrupp är lika lojal som Facebooks.

I en intervju i augusti nämnde Kevin Systrom, vd för Instagram, visserligen inte Snapchat vid namn, men sa att ”andra företag förtjänar allt beröm för att ha gjort foton och videos som försvinner så populärt. Det här formatet låser upp helt ny kreativitet för oss”.

Jämfört med Facebook är också Snapchat fortfarande en liten spelare. Facebook närmar sig två miljarder användare medan Snapchat ännu bara har runt 300 miljoner användare. Ungefär hälften av användarna besöker apparna varje dag.

– Facebook har också utvecklat en modell som fungerar för många olika åldrar, medan Snapchat är väldigt anpassat efter en specifik grupp. Jag tror inte heller att Snapchats yngre målgrupp är lika lojal. Även om de älskar appen kommer de lätt att överge den om de hittar något annat.

Costa pekar på en annan skillnad som han tycker är viktig mellan Facebook och Snapchat:

– Facebook är du på en mycket längre tid än vad du är på Snapchat. Snapchats upplevelsetid är begränsad och inte i närheten av den tid Facebook lyckas engagera sina användare.

Costa är ändå delvis positiv till börsnoteringen:

– Det kan vara en rolig kortsiktig investering. Man går in på kanske 20 dollar för en andel och så går det upp till 30, det kan bli galet och kul. Men sen sjunker det, säger han.