Den 13 april 2017 använde den amerikanska militären för första gången en bomb av den modell som går under beteckningen MOAB. Akronymen står för Massive ordnance air blast men har i folkmun kommit att utläsas Mother of all bombs, ett smeknamn som anspelar på dess oerhörda sprängkraft. Med undantag för kärnvapen är det den kraftigaste bomben i landets vapenförråd. "MOAB" är även titeln på en nyutkommen bok av den franske konstkritikern och författaren Jean-Yves Jouannais (Editions Grasset). Titeln anspelar på vapnet med samma namn, men ska i det här fallet utläsas Mother of all battles och syftar på vad författaren kallar ett hyperfältslag, ett tidlöst och evigt krigstillstånd som ständigt omger oss.