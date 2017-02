Turkisk robot visades i fredags upp på Comic Con i Saudiarabien. Det var första gången något sådant evenamang hölls där. Foto: STR / TT NYHETSBYRÅN

Alla offentliga utredningar som har gjorts visar samma sak: invandringen till Sverige är en nettokostnad. Länge var det dock närmast konsensus att invandringen var lönsam för alla. Och fortfarande dyker påståendet upp i debatten. Men nu gäller det bara på lång sikt. Detta trots att den senaste långtidsutredningen (SOU 2015:95) visade att vi kommer tvingas pensionera oss allt senare på grund av den kostnaden som invandringen innebär.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Grunden till att hävda att blir en ekonomisk vinst härrör från studier som i stort sett bygger på samma antaganden. För enkelhetens skull tar vi den korta versionen. Anta att världen är uppdelad i två regioner: rika Nord och fattiga Syd. Låt oss också anta att kostnaden för en flytt är noll. Eftersom lönerna är högre i Nord har arbetare i Syd starka incitament att flytta dit. Det driver ned lönerna i Nord, men leder till brist på arbetare i Syd vilket driver upp lönerna där. Med tiden utjämnas den globala ojämlikheten och det spelar ingen roll var man bor. Detta är vad nyliberala ekonomer kallar för en ”gratislunch”.

I nyutkomna boken ”We wanted workers – unraveling the immigration narrative” (W.W Norton & Company, 2016) dissekerar George Borjas, en av världens främsta migrationsekonomer och verksam vid Harvard, dessa hypotetiska modeller. De faktiskt existerande höginkomstländerna som utgör Nord har i dag 600 miljoner arbetare och 1,1 miljarder invånare. Den verkliga världens Syd har 5,9 miljarder invånare och 2,9 miljarder arbetare. Löneskillnaderna är avsevärda. Hur många skulle behöva flytta från Syd till Nord för att jämna ut och ge världen den där gratislunchen? För 400 miljarder dollar global vinst handlar det om 2,6 miljarder arbetare. Eller 5,6 miljarder, om de tar med sig sina familjer. För 70 miljarder i global vinst handlar det om 560 miljoner människor, vilket är tre gånger så många migranter som finns i världen i dag. De här gigantiska omflyttningarna nämns sällan av de som förespråkar fri invandring.

Annons X

Titeln på Borjas bok anspelar på den schweiziske författaren Max Frisch som kommenterade gästarbetarsystemen i Centraleuropa: ”We wanted workers, but we got people instead”. För de där antagandena bygger också på att de som kommer i princip är robotar. För att beräkningarna ska vara giltiga får de inte påverka de institutioner som gjort de rika länderna framgångsrika. De får inte påverka kultur eller politik. Inte belasta välfärdssystem. Skolorna får inte påverkas. Allt fortsätter precis som vanligt, förutom den lilla detaljen att mellan 560 miljoner och 5,6 miljarder människor har flyttat hit. Därför behöver förespråkarna för den här abstrakta modellen inte nämna några kostnader för mottagarlandet. Men för att säga det uppenbara: invandrare är inga robotar utan människor av kött och blod.

Poängen är inte att invandring är dåligt utan att det är närmast meningslöst att prata om invandring på ett abstrakt plan. Vilka invandrare är det vi pratar vi om? Varifrån kommer de? Borjas menar att det bästa sättet att förutsäga en invandrares ekonomiska prestationer i USA är att kolla på dennes ursprungsland. För svensk del gäller det i ännu högre utsträckning eftersom vi till stor del saknar de låglönejobb som fortfarande finns i USA.

Som så många har konstaterat på senare år (Fukuyama 2014, Acemoglu/Robinson 2012, Collier 2013) så är det välfungerande institutioner som har gjort rika länder rika. Om invandringen ska bli lönsam måste människor kunna flytta hit utan att ta med sig de dysfunktionella institutioner, destruktiva normer och kulturer som gjorde deras hemländer fattiga. Det är vad diskussionen bör handla om.