Olenka och Darja, från samma by i Ukraina, möts igen 2016 i en rastpark för hundar i Helsingfors. Det är Olenka som berättar och den litterära superstjärnan Sofi Oksanen har läget under full kontroll från första till sista sidan i romanen, och ger exakt så mycket, eller lite, information som krävs för att läsaren ska hållas på halster och vilja veta ”hur det ska gå” genom drygt fyrahundra sidor. Och det är ingen tvekan att det är just Oksanen som regisserar texten med sin precisa prosa, i utsökt översättning av Janina Orlov. De parallella intrigtrådarna i romanen löper på samma gång bakåt i familjernas och nationernas historia, och framåt i huvudpersonens dramatiska, pågående ”nu”.

Estland, Sovjetunionen/Ryssland och Finland finns med som spelplatser i den här romanen också, men framförallt är det ett korrumperat och söndertrasat Ukraina som är i fokus. Texten byggs upp av gåtor och frågor – vad gör Olenka i Helsingfors, vem är kvinnan på parkbänken och varför iakttar de båda den finska övre medelklassfamiljen som kommer till parken med sin hund och sina två välartade barn? Och vem är duet som Olenka riktar sig till genomgående i texten? Ganska snabbt avslöjas grundförutsättningarna – Olenka och Darja är knutna till varandra genom att Olenka i sitt yrke har värvat Darja som äggcellsdonator.