I intervjun kommenterar Erixon bl a EU-kommissionens process mot Google Foto: Marcio Jose Sanchez

När jag besöker den amerikanska huvudstaden brukar jag träffa ett antal personer i politik och tankesmedjevärlden som jag haft kontakt med under en längre tid och vars arbete jag hela tiden följer på nätet.

Jim Pethokoukis, ekonom och journalist på American Enterprise Institute, är en av dessa.

Förutom att han är en flitig skribent band annat i The Week men givetvis också på AEIs hemsida så har han också en podcast med intressanta intervjuer - intervjuer som därtill helt eller delvis finns i utskriftsform på hans AEI-hemsida.

Nu senast lyssnade jag på hans intervju med Fredrik Erixon med utgångspunkt från dennes och Björn Weigels bok ”The Innovation Illusion: How So Little Is Created by So Many Working So Hard”.

Här författarnas egen sammanfattning av sitt budskap. Här en annan version av deras budskap. Här en tidigare SvD-kommentar.

Resonemangen är intressanta och utmanande. Jim har bitvis svårt att hålla sig från tanken att det Fredrik talar om är en renodlat europeisk problematik, men på den punkten blir de inte överens. Lyssna!