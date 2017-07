Into the Factory tvingas ställa in

Into the Factory skulle ha arrangerats i en fabriklokal i Nynäshamn den 10 till 12 augusti. Pressbild. Foto: Pressbild

Från den 10 till 12 augusti skulle Into the Factory bjuda besökarna på techno, house och disco i en fabrikslokal i Stora Viken i Nynäshamn. Men nu blir festivalen inte av.

Enligt arrangören Music goes further har polisen dragit in tillståndet då de anser att flera besökare riskeras att skadas under narkotikapåverkan. Bland annat skriver polisen i sitt avslag, som arrangören publicerat i sitt pressmeddelande, att de stegliknande föremålen i lokalen utgör en risk eftersom påverkade kan komma på tanken att de ska flyga.

Polisen menar också att de skulle krävas stora polisiära resurser för att garantera besökarnas säkerhet.

– Jag är chockad över hur de tänker. Det kommer sluta med att det bara finns festivaler på Stadion och Gärdet. Hela vårt koncept är ju att hitta lokaler som på olika sätt är spännande och genomföra en framåttänkande festivalupplevelse, säger Mattias Hedlund på Music goes further till TT.

Organisationen Music goes further anordnar festivaler även i andra länder, som Estland och Sydafrika, men där stöter de aldrig på samma motstånd som i Sverige enligt Mattias Hedlund.

– Vi har varit motarbetad från början. Det känns som att vi blivit en syndabock bara för att vi har haft ett antal droggripanden. Om man ska vara helt ärlig är drogkulturen ett samhällsproblem i Sverige. Det är dags att öppna ögonen och se vad som händer i hela riket och inte i en specifik verklighet, säger Mattias Hedlund.

Förutom ekonomiska problem har beslutet även lett till att Music goes further tappat lusten att arrangera något i Sverige.

– Kanske något event men ingen festival. Vi vågar inte och vi vill inte, säger Mattias Hedlund.

Biljettköpare kompenseras med biljetter till några av arrangörens andra festivaler och klubbkvällar. De som vill ha pengarna tillbaka ombeds ha tålamod.

Into the Factory har fått stor uppmärksamhet internationellt. Festivalen har omnämnts som en av de bästa i Europa i brittiska The Guardian och The Telegraph. Även Vogue och BBC rekommenderar musikevenemanget.

Music goes further ligger också bakom festivalen Into the Valley som startade i Dalarna men har tagit sig vidare ut i världen.