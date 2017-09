Internationella stjärnor i nya "Modus"

Inspelningen av tv-serien "Modus" pågick i somras. Annika Hallin, Greg Wise, Melinda Kinnaman och Kim Cattrall är några av skådespelarna. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Det är ett internationellt skådespelargäng som tar sig an den andra säsongen av tv-serien "Modus". I centrum står fortfarande Melinda Kinnaman, som den före detta FBI-profileraren Inger Johanne. Men nu spelar hon mot Kim Cattrall, mest känd för sin tolkning av Samantha Jones i "Sex and the city". Cattrall föreställer här USA:s president, som försvinner under ett statsbesök i Sverige.

– Jag gillade den första serien och jag tycker mycket om att se Scandinavian noir-thrillers. Vi lever i en så politisk tid så det var intressant att spela en så politisk roll. Det är fascinerande varför någon väljer att bli president, det är tufft, speciellt för kvinnor, säger en lågmäld och nedtonad Kim Catrall, under en särskilt krävande inspelningsdag i en Stockholmsförort.

– Och så är jag alltid på jakt efter starka kvinnoporträtt, lägger hon till.

När den andra säsongen startar är Inger Johanne gravid – eftersom Melinda Kinnaman blev det i verkligheten. Hon ammar sin lilla dotter på plats, och hänger sedan på en lösmage utanpå den riktiga – magen måste vara lika stor under filmandets gång, för handlingen utspelas under endast fyra dagar.

– I förra säsongen kretsade konflikten kring att jag ville vara hemma mer med mina barn. Den här gången utsätter jag mig för farliga situationer fast jag är gravid i sista veckan, säger hon och berättar att graviditeten har bidragit till att skapa en intim känsla på inspelningsplatsen.

Medan det i första säsongen gick en seriemördare lös är den här säsongen mindre våldsam, tycker Kinnaman. Obehaget är snarare psykologiskt och rör frågan vem man egentligen kan lita på. Inger Johanne dras in i intrigen också på grund av att hennes före detta FBI-kollega Warren dyker upp, spelad av Greg Wise, som bland annat har gestaltat den bedrägligt romantiske hjälten Willoughby i "Förnuft och känsla".

– Jag har aldrig ombetts spela en otäckare man än Warren, och då har jag ändå spelat många otäcka män, säger han nöjt.

Melinda Kinnaman är särskilt glad över sammansättningen av skådespelare – förutom bland andra Annika Hallin och Henrik Norlén ingår också Billy Campbell från "The killing" och "The cardinal".

– När "Modus" visades i England var de väldigt intresserade av Scandinavian noir. Vi har ju så mycket krim att det räcker och blir över. Men hade vi inte haft det ryktet hade vi nog inte fått de här fantastiska skådespelarna, säger hon och beskriver Kim Cattrall som "fantastisk att jobba med", generös, lyhörd, engagerad och påläst.

Även Kim Cattrall lovordar sin tid i Stockholm med de andra skådespelarna. Det som gör "Modus" speciellt tycker hon är att serien framför allt handlar om relationerna. Lite som hos den regissör som hon främst kopplar samman med Sverige.

– Min första introduktion, inte bara till Sverige utan till film, var Ingmar Bergmans filmer, som jag såg efter scenskolan. Inför inspelningen såg jag om alla hans filmer igen.

Fakta: Modus "Modus" är en kriminalserie fritt efter Anne Holts berättelser om kriminalpsykologen Inger Johanne Vik. Den andra säsongen av thrillerserien har premiär den 2 november på C More och kommer att sändas i åtta avsnitt. Serien sänds senare i TV4. Även säsong två är skriven av manusförfattarna Mai Brostrøm och Peter Thorsboe. Regissörer är Guldbaggebelönade Lisa Siwe och Håkan Lindhé. Namn som Johan Rabaeus, Paprika Steen, Anja Lundqvist och Sigge Eklund, som gör skådespelardebut, dyker också upp i serien.