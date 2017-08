VIDEO | 22 stationer, 12 helikoptrar och fyra flygplan bekämpar just nu de skogsbränder som härjar i Verin, i norra Spanien. Arbetet pågick under hela natten och fortsatte under fredagen. Branden rasar nära bebyggda områden, varför myndigheterna har höjt den officiella varningsnivån till 2, vilket är en nivå under den högsta.