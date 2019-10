Få teorier och forskningsområden har haft samma genomslagskraft under det senaste halvseklet som de som handlat om hjärnan. Här ryms allt från bildspel i färg av den avtagande aktiviteten i hippocampus hos en alzheimerpatient eller poetiska begreppsflöden om neurotransmittorer och postsynaptiska celler till märkliga historier om skador på organet, som den om Phineas Gage, återberättad av bland andra Antonio Damasio i boken ”Descartes misstag”, som vid en explosion fick ett järnspett genom skallen men överlevde i många år – år renons på medkänsla och förståelse för andra. Och då har jag inte ens berört den berättelse om artificiellt liv och intelligens som står så högt på agendan i dag.

Även litteraturen har som bekant ägnat dessa frågor en och annan tanke. En som gjort det med sällsynt fantasi och insatthet är den amerikanske författaren Ted Chiang, vars novell ”Story of your life” (1998) blev utgångspunkten för den omtalade sf-filmen ”Arrival” (2016). Tidigare i år utkom Chiang med novellsamlingen ”Exhalation” (Picador), som kretsar kring människor och maskiner, minne och intelligens, medkänsla och kommunikation, och hur dessa förmågor och fenomen moduleras och utmanas i det gränsland där biologisk organism möter konstgjord teknologi, betraktat inte minst utifrån det digitala landskap som bäddar in tillvaron 2019.