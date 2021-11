Under vintersäsongen 2020–2021 uteblev spridningen av influensa- och RS-virus som annars brukar spridas under vinterhalvåret. Förklaringen var de smittskyddsåtgärder som vidtagits mot covid-19. Den uteblivna smittspridningen under pandemin innebär lägre immunitet i befolkningen än normalt, vilket medfört en tidig och intensiv spridning av RS-virus nu när många smittskyddsåtgärder mot covid-19 tagits bort. Många oroar sig nu för att influensasäsongen också ska bli särskilt svår, men vilka faktorer påverkar egentligen hur hårt influensan slår?