”Inte roligt” – historien om skjutande prost sann

Det som hände var att Hylands hörna sändes i den enda av de tv-kanaler svenska folket hade att beskåda. Hylands hörna var ursprungligen ett radioprogram som hade premiär i oktober 1961 och började sändas i tv ett år senare. Till formen rörde det sig om en talkshow, ett begrepp som ännu inte lanserats, med amerikanska The Jack Paar Show (även känt som The Tonight Show, som togs över av Johnny Carson 1962) som förlaga. Förutom Hyland själv medverkade ett husband med Simon Brehm, Roland Bengtsson, Leif Asp och Sture Kallin. Ett återkommande inslag var Carl-Gustaf Lindstedt, som dök upp i narrkläder som "Gubben i lådan". Svenska folket tog programmet till sitt hjärta, och Hyland behöll greppet om tittarna en bit in på 1970-talet.