Här i Italien, där jag råkar befinna mig, är onsdagen inte vilken dag som helst. Det är en sorgens dag. Men det är, paradoxalt nog, också en gemenskapens dag, en dag då vi samlas och förbrödras i vår saknad och i våra lyckliga minnen. Överallt talas det om samma sak: Diego Armando Maradona.

Jag har precis fått beskedet via nätet – Maradona har lämnat oss, han drabbades av en hjärtattack hemma i Argentina och reste sig aldrig igen – och hyllningarna från en hel bedrövad fotbollsvärld börjar förmedlas via Twitter och diverse mediesajter. Men jag måste skaffa grillkol till kvällen, så jag sätter mig i bilen. Radion går på, och vad talar man om i eftermiddagens babbelprogram om inte Maradona? Just när jag råkar lyssna handlar det om Maradona och Kuba. Man noterar att den store legenden avlider samma datum som Fidel Castro: den 25 november.