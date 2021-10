Våren 2018 publicerade tidskriften London Review of Books en essä som genast blev mycket omdiskuterad. Essän hade rubriken ”Does anyone have the right to sex?” och var skriven av den brittiska filosofen och samhällsvetaren Amia Srinivasan. Den tog sin utgångspunkt i en serie uppmärksammade mord i Kalifornien år 2014, vilka begicks av en ung man som skyllde sin ensamhet och känsla av utanförskap på sexuella misslyckanden och som drevs av hat mot sexuellt aktiva kvinnor och män, särskilt kvinnor.