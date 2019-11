Inte Baumbachs roligaste – men troligen sorgligaste

Få regissörer kan som Noah Baumbach göra så halsbrytande roliga och samtidigt sorgliga filmer. Tänk Jeff Daniels misslyckade författare i ”The squid and the whale”, Nicole Kidmans djupt destruktiva succéförfattare i ”Margot at the wedding” eller Ben Stillers förbittrade titelperson i ”Greenberg”. Patetiska och i flera fall ordentligt osympatiska rollkaraktärer – ändå är det svårt att inte fatta tycke för dem.

Med Baumbachs senaste film ”Marriage story” förhåller det sig delvis annorlunda. Den är visserligen både rolig och sorglig, men också mindre iögonfallande och mer lågintensiv än hans tidigare filmer. Rollfigurerna är inte heller lika osympatiska, och om än färgstarka inte lika excentriska. Det är som om tiden, det amerikanska livet i förhållande till marknadens konjunkturer, hunnit ikapp Baumbach, tvingat fram en normalisering och en viss anpassning även i regissörens artegna universum.