Inställda resor – då ska pengarna återbetalas

Resebranschen och kanske främst flygindustrin har drabbats hårt av den pågående krisen. Även flygbolagens kunder påverkas. Inställda flyg, problem med återbetalning och utlovade vouchrar som lyser med in frånvaro har lett till att klagomålen väller in till konsumentorganisationer.

Mellan 1 mars och 5 maj har Konsument Europa fått in 613 ärenden gällande klagomål mot flyg. Det är fyra gånger så många som under samma period förra året. I mars och fram till sista april har 2 499 konsumentklagomål om flyg kommit in vilket är nästan tre gånger så många som under motsvarande period 2019. Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har under de senaste två månaderna fått in 3 000 ärenden kopplade till resor. Även hos tjänsten Hallå konsument! är kundernas missnöje tydligt.