Viruset fortsätter att gå hårt åt världens flyg- och julresande. Mer än 4 500 flyg har ställts in världen över under julhelgen, mycket på grund av coronavirusets omikronvariant.

Samtidigt fortsätter kaoset i luften, med hundratals försenade flyg, uppger sajten Flightaware. Under fredagen nådde förseningarna upp i runt 11 000, och antalet inställda avgångar uppgick till cirka 2 400. Under lördagen har ytterligare 2 300 flyg ställts in.