Inställda flyg – så kan resenärerna kompenseras

Norwegian är det hårdast drabbade flygbolaget i Norden. Under onsdagen ställde bolaget in drygt 40 flygningar i världen, varav 18 i Sverige. Det är framför allt på de mest trafikerade linjerna med flera avgångar per dag, som Stockholm-Oslo, Stockholm- Helsingfors och Stockholm-Köpenhamn.

– Det gör att de flesta resenärer har kunnat ta en annan avgång samma dag, genom att vi har slagit ihop och omdisponerat, säger Charlotte Holmbergh Jacobsson, kommunikationschef på Norwegian i Sverige.