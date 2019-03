När jag skriver det här tar vintern sitt femitelfte omtag i norra Västerbotten: stora, lätta snöflingor i mängder bäddar in världen i mjukt, tyst, vitt. Det är den sortens vinter som Art – en av huvudpersonerna i Ali Smiths roman ”Vinter” – längtar efter där han sitter i sin mammas gigantiska hus på landet, utled på julen och sin dysfunktionella familj. ”Han vill ha vinterns essens”, skriver Smith, och preciserar: ”(…) ett snö-hav, och ovanför löftet om mer snö, snö som bidar sin tid bakom himlens blanka yta. Att snö ska fylla det här rummet och täcka allting och alla i det.”

Det Art, eller Arthur som han egentligen heter, längtar efter framstår som ett slags stilla och mjuk utplåning. Om inte av liv så åtminstone av de omständigheter som utgör hans liv. Hans flickvän har lämnat honom, hans bloggprojekt ”Art and Nature” håller på att braka samman, hans gamla excentriska mor bråkar med hans ännu äldre och ännu mer excentriska moster. Med sig över julen har han den kroatisk-kanadensiska Lux, som han har betalat för att, under julfirandet, låtsas vara den flickvän som dumpat honom. Under tiden kapar exet hans twitterkonto.