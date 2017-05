Inslagen vi gärna har i dop och bröllop

Foto: IBL

I snitt gifter sig cirka 43 000 par per år i Sverige. Majoriteten av dem under sommarmånaderna. De flesta nyfödda barn kommer också till livet under de nästkommande tre månaderna. Det blir många dop och bröllop som ska hinnas med innan mörkret faller igen. Ett vanligt inslag vid vigsel och namngivning är dikter och musik.

– Min känsla är att användandet av poesi har ökat i takt med att människor vill ha mer och mer personligt utformade dop- och vigselgudstjänster säger Anna Märta Leijon präst vid Örgryte gamla kyrka i Göteborg.

– Jag använder dikter, psalmverser eller sångtexter då och då i samband med dop – något oftare vid vigslar.

I Kalmar län, där över hälften av regionens barn döps, jobbar kyrkoherde Peter Wänhagen. Han tror att psalmverser och bibeltexter fortfarande är vanligare inslag i både vigselceremonier och dop, men säger:

– Om man vill lägga till något så upplever jag att det mest är egenskrivet material. En egenkomponerad visa att sjunga till barnet till exempel. Ofta framförd av en nära vän till familjen. Min uppfattning är att dopen framförallt har blivit mycket mer likt familjekalas. Det är inte speciellt ovanligt att ett dop har 60 – 70 gäster.

Rolf-Åke Fält är kyrkomusiker vid Carl Johans församling i Göteborg. Han har lång erfarenhet av förrättningar och tycker att användandet av dikt skiljer sig mellan bröllop och dop. Poesi är oftare förekommande vid dop tror han, medans egenvalda sånger förekommer vid båda.

– Ofta är det en vän eller släkting som sjunger något. Vid dop väljs ofta sånger med tydligt barntema. ”Det gåtfulla folket” med text av Beppe Wolgers och musik av Olle Adolphson är populär. Ibland framförs även något egenkomponerat, text eller visa. Vid bröllop så är det moderna kärleksballader som är populära. ”Kärleksvisan” med Sara Dawn Finer eller ”All of me” John Legend.

I Sverige ökar antal vigslar stadigt. Men färre och färre av dem genomförs av Svenska Kyrkan. De borgliga alternativen tar idag en större plats, och majoriteten av dagens brudpar lovar varandra trohet utanför kyrkan.

Vigslarna blir fler men dopen desto färre. I Sverige döps mindre än hälften av alla barn. Däremot blir det vanligare med andra typer av namngivningsceremonier. Barnvälkomnande som det också kallas kan se ut på olika sätt. Ceremoniansvarig vid Humanisterna Irene Rune säger:

– Ceremonin kan se olika ut i både form, plats och innehåll men vad de alla har gemensamt skulle jag säga är att de innehåller poesi och litteratur. Ofta i form av två olika dikter. Om någon familjemedlem eller vän kan spela musik eller sjunga så är det också ett givet inslag. Jag upplever att variationen på vilka dikter man väljer är större idag än för några år sedan. Ibland skriver någon en egen text och framför också.