President Trump har all anledning vara nöjd med de amerikanska börsernas utveckling. Nya rekordhöjder: Dow Jones över 22 000 igår.

Spelar oredan i Vita huset ingen roll? Svar: nej.

En företagsledare förklarar i New York Times idag:

“None of the soap opera in Washington matters,” said Frank Sullivan, chief executive of RPM International, a Cleveland-based maker of specialty coatings and sealants like Rust-Oleum. “Nobody in business cares about who talked to who in Russia.”

What does matter, Mr. Sullivan said, is stronger global demand in heavy industries like mining and oil and gas, a weaker dollar that helps exporters, and a lighter regulatory touch by the new administration.

Starkare efterfrågan på exportmarknaderna för maskiner som behövs i gruvindustrin och utvinning av olja och gas, en svagare dollar och mindre regelkrångel är alltså förklaringarna.

Charles Lane skrev om detta i Washington Post nyligen och detta var hans slutsats:

Morals of the story: Even a bizarre president can’t necessarily bring down the global economy. And, awkwardly for Trump’s opponents, it might take a really bad global economy to bring down a bizarre president.

Det skulle krävas en krisdrabbad global ekonomi för att krossa en bisarr president.