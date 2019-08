Insiders rekordsäljer aktier i USA: ”Oroväckande”

Insiderförsäljning för 6 miljarder kronor – per dag. Recessionsoron i USA ligger bakom den största försäljningsvågen av aktier sedan 2007. Nu varnar Erik Lidén, doktor i finansiell ekonomi, för att trenden kommer till Sverige.

Företagsledare, styrelsemedlemmar och entreprenörer i USA trycker hårt på säljknappen just nu. Totalt har insiders sålt aktier för nära 6 miljarder kronor per dag under augusti, rapporterar CNN. Bara en enda gång tidigare har en liknande massiv utförsäljning skett. 2006–2007, det vill säga precis innan finanskrisen bröt ut.