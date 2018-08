Reed Parry: ”Insåg att alla inte förstår ironi”

Under fjolåret släppte Arcade Fire "Everything now", bandets femte sedan debuten 2004 med "Funeral". Sedan starten har indierockgruppen hunnit ta hem en Grammy, få ännu fler nomineringar, sålt miljoner skivor och spelat världen över. I det senaste albumet märks andra influenser av än tidigare – inte minst nämns Abba återkommande i flera av de senaste albumrecensionerna. Richard Reed Parry, en av bandets mångbegåvade instrumentalister, säger att Abbas musik är bland den bästa popmusiken som någonsin gjorts.

– Vi har skrivit många låtar genom åren som har låtit som Abba, men som aldrig slutförts. Redan under “Funeral" arbetade vi med låtar som lät som Abba, men ingen av dem slutfördes eller hamnade på plattan. Så det hade kunnat hända när som helst, men det var först nu vi slutförde låtarna, berättar han.