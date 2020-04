”Inrikesflyget i södra Sverige måste få stöd”

Coronakrisen slår hårt mot hela vårt samhälle och vår ekonomi. Företag riskerar att gå i konkurs och arbetstillfällen går förlorade. Den pågående krisen har även skapat stora problem för den svenska flygbranschen. Efterfrågan på resor har sjunkit kraftigt. Flera flygbolag kämpar för sin överlevnad. Nu krävs fler åtgärder för att rädda inrikesflyget och upprätthålla tillgängliga transporter samt tillgodose beredskapskraven i hela landet.

Nya siffror från Swedavia visar på ett kraftigt fall i den svenska flygtrafiken. I mars reste ungefär 1,3 miljoner resenärer via Swedavias flygplatser, vilket innebär en minskning med 60 procent jämfört med samma månad 2019. Trenden har förstärkts under april. Hittills har flygtrafiken under innevarande månad minskat med 97 procent.