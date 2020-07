”Det var den allra bästa av tider, och det var den allra värsta.” Får man använda Charles Dickens ikoniska inledning till ”Historien om två städer” för att skriva om den tid vi lever i? Kanske inte. En tid av miljoner coronasmittade, då de döda räknas i tusental bara här hemma i Sverige, då ekonomin störtdyker, sjukvården går på knäna och människor isoleras från varandra – kan det verkligen vara något bra med den?

Då jag läser igenom de många bidrag som kommit in till SvD Kulturs projekt Livet under corona, så ser jag ändå i allt det mörka en del ljus. Våra läsare hjälper sina grannar, sorterar sina garderober och, ehrm, har lite mer sex med sina partners. Något liknande förmedlar en DN-artikel där Kristoffer Ahlström ser den internationella lyckostatistiken krypa uppåt och pratar med människor som under karantän reparerar relationer och ser om favoritfilmer från barndomen.