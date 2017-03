”Innan kolonialismen tog kvinnan större plats”

Nina Gorfer och Sarah Cooper. Foto: Cooper & Gorfer

Hur kommer det sig att ni porträtterar kvinnor?

– Vi hade inte det som en plan när vi började för elva år sedan, men märker nu att det blivit så. Kanske för att vi är kvinnor själva, men också för att den kvinnliga berättelsen inte så ofta får komma till tals. Många av de porträtterade tillhör olika ursprungsbefolkningar där kvinnan historiskt sett har tagit mer plats, men efter den patriarkala kolonialismen har rollen blivit mer begränsad, säger Nina Gorfer.

Vad är annars den röda tråden i ert arbete?

– Vi har rest till olika länder och områden: Kirgizistan, Qatar, Sápmi, Grönland, Island, Färöarna och nu sist Argentina. Vår metod är att göra intervjuer med dem som fotograferas så att den egna berättelsen bärs fram i porträtten. Det har under arbetets gång också blivit tydligt hur påverkade alla är av vår kulturella identitet, hur den smälter ihop med det personliga.

Era porträtt liknas ofta vid klassiska konstverk?

– Vi gillar att jobba med konsthistorien som man på gott och ont känner till och vet hur man ska uppföra sig inför, men samtidigt leker vi med våra bilder och gör dem teatraliska så att de får fler lager. Lite som i symboliken i Caravaggios bilder: först ser man vilken vacker målning det är, sedan exponeras man för alla detaljer, säger Sarah Cooper.

”I know not these my hands” är namnet på utställningen, vad betyder det?

– Det är första raden ur en dikt av den amerikanska poeten Adelaide Crapsey och även titeln på vårt sista projekt i Argentina, som precis som de tidigare resorna också finns i bokform. Namnet passar bra ihop med våra kvinnoporträtt och samspelet mellan etnicitet och kultur.

I know

Not these my hands

And yet I think there was

A woman like me once had hands

Like these

I know not these my hands visas på Fotografiska 11 mars-11 juni

Ett urval av verken som visas på utställningen

”Amanda and the painted people”, 2017 från I know not these my hands. Foto: Cooper & Gorfer

”The fifth daughters”, 2014 från The weather diaries Foto: Cooper & Gorfer

”Leia walking”, 2016 från Interruptions Foto: Cooper & Gorfer

”Marilina in a tiled room”, 2014 från I know not these my hands Foto: Cooper & Gorfer

”Kirsten against black, 2014 från The weather diaries Foto: Cooper & Gorfer

”Holding Vanesa”, 2017 från I know not these my hands Foto: Cooper & Gorfer