Fredag lunch träffar jag Emma Peters och Emma Molin på Café Nizza på Söder. Vi pratar ikapp veckan medan vi slurpar i oss deras underbara pasta och dricker vitt. Det är ju ändå fredag. På väg hem stannar jag till vid Hötorgshallen och inhandlar överfulla kassar med lyxplock för presentkortet jag fick i födelsedagspresent. Chark, ost, goda röror och fantastiska små munsbitar från fiskdisken.

Klockan sju kommer sista barnet hem från sin innebandy. Plocket organiseras och ställs fram på soffbordet. Nu blir det tv-kväll! Först Bäst i test, vi skrattar så att vi gråter. Hela familjen. Därefter släntrar vi in på Masked Singer och gissar loss. Senaste avsnittet av Marvel-serien Falcon and the Wintersoldier på Disney + avslutar kvällen innan vi alla däckar.