De har känt varandra sedan de spelade i "Singin' in the rain" när de var åtta och nio år gamla. Men det är först under det senaste året och med pressen båda haft på sig under Melodifestivalen, där Benjamin Ingrosso som bekant vann och Felix Sandman slutade tvåa, som de har kommit varandra riktigt nära.

Nyligen släppte de singeln "Tror du att han bryr sig" tillsammans och nu väntar en turné med 21 stopp samtidigt som podden "Livets liv" ser dagens ljus på Spotify.