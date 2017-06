Inget stoppar In Flames

Består av Anders Fridén (sång), Björn Gelotte (gitarr), Niclas Engelin (gitarr), Joe Rickard (trummor) och Bryce Paul (bas).

Bildades 1990 i Göteborg. Debutskivan "Lunar strain" kom 1994. Gelotte och Fridén blev permanenta medlemmar 1995.

Bandets tolfte studioalbum, "Battles", släpptes förra året.

In Flames fick en Grammis 2004 för skivan "Soundtrack to your escape", och har även belönats för albumen "Come clarity" (2006) och "A sense of purpose" (2008). Dessutom tilldelades gruppen regeringens exportpris vid Grammisgalan 2006.

Den 16 november spelar In Flames och Five Finger Death Punch på Scandinavium i Göteborg. Kvällen därpå är det Stockholm och Globens tur.