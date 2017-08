”Inget stöd för att utsläppen kompenseras”

Idisslarnas växthusgasutsläpp måste vägas mot de fördelar som betes­baserad livsmedelsproduktion innebär, skriver artikelförfattarna. Foto: Jonas Ekströmer/TT

REPLIK | LIVSMEDEL

Gunnar Rundgren och Ann-Helen Meyer von Bremen hävdar på SvD Debatt (9/8) att en ökad livsmedelsproduktion från betande idisslare (nöt och får) vore positivt ur klimatsynpunkt och att ny forskning visar att betesmarker kan lagra betydligt mer kol än vad vi tidigare förstått. Som grund för sina påståenden hänvisar de bland annat till en rapport från Epok på Sveriges Lantbruks­universitet. Som författare till nämnda rapport vill vi korrigera och nyansera bilden vad gäller betesmarkernas potential att lagra in kol.

Debatt Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Inledningsvis vill vi klargöra att vi håller med Rundgren och Meyer von Bremen om att betesbaserad lamm-, nöt- och mjölkproduktion har många fördelar, inte minst vad gäller djurvälfärd och bevarandet av den biologiska mångfalden. Dessutom är grovfoderbaserad animalieproduktion resurseffektiv eftersom djuren omvandlar gräs och andra fiberrika foderråvaror som människor inte kan äta till näringsrika livsmedel.

När det gäller klimatpåverkan från betes­baserad produktion är det dock lätt att tolka Rundgrens och Meyer von Bremens text som att det finns ny forskning som visar att betesmarker generellt sett kan binda stora mängder koldioxid från atmosfären. Det stämmer inte. Rundgren och Meyer von Bremen påstår att med förbättrad skötsel skulle världens betes­marker kunna binda så mycket kol att det kan kompensera för idisslarnas metangasutsläpp. Som grund för påståendet använder de en siffra på en genomsnittlig kolinlagringspotential från vår rapport som i sin tur kommer från en över 15 år gammal studie, som i sin tur bygger på ännu äldre studier – det rör sig därmed inte om några nya rön. Framför allt gäller den genomsnittliga kol­inlagringspotentialen inte alla marker och kan inte användas för att beräkna en global kolinlagringspotential på det sätt som Rundgren och Meyer von Bremen gör utan att först noggrant undersöka förutsättningarna för förbättrad betesskötsel på olika marker och deras förmåga att binda kol – vilket även författarna till den ursprungliga studien tydligt skriver i en uppföljande artikel.

Annons X

Det finns stora osäkerheter kring markers kolinlagringspotential och som klimatåtgärd är det en osäker metod. För det första krävs det ett stort antal mätningar under lång tid (10–20 år) för att ta reda på om, och hur ­mycket, kol som lagras in. Den typen av studier är sällsynta och därför är kunskapen om olika markers kolinlagringspotential begränsad. De studier som finns visar dock att olika marker har mycket varierande förmåga att lagra in kol. Vissa marker som betas avger till och med koldioxid. Kolinlagringen avtar ­också med tiden i takt med att marken uppnår ett nytt jämviktsläge. Långliggande försök från Sverige och andra länder visar att i gräsmarker avstannar kolinlagringen efter cirka 50–100 år. Sist men inte minst är kol­inlagring en reversibel process. Uppstår till exempel en längre period med missväxt på grund av torka kan det inbundna kolet avges igen till atmosfären. Svenska naturbetes­marker är ofta magra och relativt lågproduktiva och har bedömts ha en begränsad förmåga att lagra in kol.

Det finns inga studier, gamla eller nya, som stöder påståendet att svenska naturbetesmarker generellt sett kan lagra in så mycket kol att det kan kompensera för idisslarnas metangasutsläpp. Även om sådana system kan finnas torde de i Sverige utgöra undantag. I en klok diskussion måste idisslarnas växthusgasutsläpp vägas mot de fördelar som betes­baserad livsmedelsproduktion innebär; orimliga förhoppningar kring markens kol­inlagringspotential måste undvikas och svårig­heterna i att säkerställa att inlagringen verkligen sker och att kolet stannar i marken måste beaktas.

Elin Röös

forskare i matens miljöpåverkan, SLU,

och författare till Epok-rapporten

Maria Nordborg

fd doktorand inom hållbar biomassaproduktion på Chalmers och författare till Epok-rapporten

Elin Röös och Maria Nordborg Foto: Jenny Svennås-Gillner/SLU, privat