Morgonen efter terrorattacken följde Londonborna premiärminister Theresa Mays råd: de gick upp och gick ut som vanligt, tog tunnelbanan, promenerade längs gatorna och levde sina liv som vanligt. Det finns en motståndskraft i det; att inte låtas sig skrämmas och lamslås, att förhålla sig lugn och fortsätta leva som förut. Keep calm and carry on, som det hette under blitzen.

Men för några familjer blir inget som vanligt – familjen till polismannen som dödades, och familjerna till de två som dog på Westminster bridge efter att gärningsmannen styrt sin Hyundai in i folkmassan. Ett av dödsoffren var på väg att hämta sina döttrar i skolan.

Tjugonio personer vårdas på sjukhus, och enligt polisen har sju livshotande skador. På nätet sprids ett ögonvittnes film från bron, där man ser en hur en kvinna i ett försök att undkomma bilen faller i Themsen. En rumänsk turist, som var i London för att fira fästmannens födelsedag. Nu vårdas hon med svåra lung- och huvudskador, enligt Guardian (23/3).

London är hem åt många nationaliteter, och besöks av ännu fler. 90 000 svenskar bor i Storbritannien, de flesta i London. Att attacken dessutom skedde nära både makthavarna i parlamentet och populära turistmål som Big Ben och Westminster Abbey, kortar det mentala avståndet ytterligare.

Ändå verkar Londondådet inte ha skakat om oss på samma sätt som tidigare attacker. Det handlar inte bara om att dödstalen – tack och lov – är långt lägre än vid terrorattacken i Paris i november 2015 där 130 människor, varav en svenska, miste livet, eller bombningarna i Londons tunnelbana i juli 2005 där 52 människor dödades. Även terrorattacker såsom i Köpenhamn eller skjutningen mot Charlie Hebdo i Paris, ledde till att var och varannan bytte profilbild på Facebook och lovade att be för Paris, för Köpenhamn, för Istanbul, för Bryssel, för Berlin.

Kanske är detta ett tecken på att terrorattentat har kommit att bli något man får räkna med. Eller så har vi insett att det inte hjälper att be. Att en flagga på Facebook inte stoppar en motiverad jihadist, hur många vi än är som viftar med den.

Även denna gång har IS tagit på sig ansvaret. Terroristens modus operandi påminner om tidigare attacker i Nice och Berlin, och följer råden i IS propagandatidning ”Rumiyah”. Där beskrivs hur en bil, gärna av tyngre modell, på en gata med många fotgängare kan skapa ett blodbad: ”Det är ett av de säkraste och enklaste vapen man kan använda mot kuffar [otrogna], samtidigt som det är ett av de dödligaste”.

Gärningsmannen var född i Storbritannien, inspirerad av islamism och hade tidigare utretts av MI5 ”angående våldsbejakande extremism”, sade premiärminister Theresa May när hon talade i underhuset. Han var ”en perifer figur” i en tidigare förundersökning, men ”han var inte en del i underrättelsebilden just nu”. Även gärningsmännen bakom Charlie Hebdo, och cellen bakom attackerna i Paris och Bryssel, var kända av säkerhetstjänsten.

Storbritannien ligger i framkant både vad gäller att upptäcka och avradikalisera jihadister. Sedan 2013 har myndigheterna lyckats avstyra 13 planerade terrorattacker, enligt Paul Cruickshank, CNN:s terrorexpert. Men MI5 räknar med att det finns ungefär 3 000 potentiellt våldsamma islamistiska extremister i landet – fler än de kan hålla reda på. Omkring 800 har rest till Syrien och Irak, varav minst 350 har återvänt. Och även de mest framgångsrika avradikaliseringsprogrammen visar mediokra resultat.

Vad kan vi annat än att hålla oss lugna och fortsätta så gott det går? Som vanligt.