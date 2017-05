Inget fusk upptäckt under högskoleprov

De cirka 65 000 personer som gjorde högskoleprovet i våras fick resultatet i dag. Inget fusk har avslöjats. Arkivbild. Foto: Bertil Enevåg Ericson/TT

Inget fusk har hittills upptäckts bland de 65 000 högskoleprov som nu rättats. Men än är det för tidigt för eventuella fuskare att andas ut, varnar Universitets- och högskolerådet i ett pressmeddelande. Alla tips om misstänkt fusk utreds och UHR kan återkalla redan godkända provresultat.

51 provdeltagare polisanmäldes i höstas sedan man konstaterat att fusk förekommit. Ett av fallen har avgjorts i domstol. Där friades en 23-årig man i tingsrätten, men målet har överklagats till hovrätten.

Vakter har under vårens prov gått runt och hållit provskrivarna under uppsikt. En del lärosäten har på eget bevåg satt in fler provassistenter som spanat efter fuskare.

I somras ändrades högskoleförordningen och UHR utfärdade nya föreskrifter för provet. Den som använder otillåtna hjälpmedel kan nu stängas av från högskoleprovet i två år, och alla typer av fusk är straffbara.