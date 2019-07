Inget cellgift – inga canceroperationer

Cancerbehandlingar i Skåne har tvingats ställas in på grund av att cellgifter inte levererats i tid, rapporterar Sydsvenskan.

Runt 500 händelser har från 2017 till i dag rapporterats in där läkemedelsförsörjningen anses ha brustit, visar avvikelserapporter från vårdpersonal i Skåne. I ett 50-tal av dessa vittnas det om kännbara följder och allvarliga risker på grund av att beställd medicin levererats för sent eller inte alls, i fel mängd eller med fel etikett. Den senaste rapporterade händelsen skedde under perioden 7–12 juni i Helsingborg i år.