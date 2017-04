Inget åtal mot Shia LaBeouf

Shia LeBeouf uppförde konstverket "He will not divide us" första gången i januari i år. Sedan dess har det stoppats ett flertal gånger. Foto: Deepti Hajela/AP/TT

Det blir inget åtal mot skådespelaren och performancekonstnären Shia LaBeouf. Han riskerade åtal för en händelse i samband med sin Trump-kritiska konstinstallation i New York tidigare i år, men är nu avskriven från utredningen, skriver BBC.

Det var i januari som LaBeouf greps av polis och anklagades för misshandel och trakasserier sedan han hamnat i bråk med en annan man i samband med en visning av verket "He will not divide us". Verket uppfördes tillsammans med den brittiske konstnären Luke Turner och den finska diton Nastja Säde Rönkkö samma dag som Donald Trump blev USA:s president i januari.

Verket var ursprungligen en videoinstallation utanför The museum of the Moving Image i New York, men har tvingats både flytta och ändra form ett flertal gånger eftersom det ansetts utgöra en säkerhetsrisk. Senast var i slutet av mars då det på inrådan av polis stoppades från att visas på ett galleri i Storbritannien.