Ingenjör utvisas – för att han arbetat i projekt utomlands

Ravikumar Poojari var fast anställd som ingenjör vid ett svenskt företag när han fick utvisningsbeslutet. Skälet är att han periodvis jobbat i projekt utomlands, något som ingått i hans arbetsuppgifter. ”Uppehållstillstånd borde ges baserat på arbetstillstånd. Nu nekas vi arberstillstånd för att vi inte har uppehållstillstånd”, säger han. Foto: Anders Ahlgren / Svenska Dagbladet

I veckan har SvD rapporterat om Usman Asif, som utvisningshotas för att han tagit ut för lite semester. Men Usman Asif är inte den ende som drabbas av Migrationsverkets nya hårdare linje kring arbetstillstånd.

Ravikumar Poojari, 34, hade en fast tjänst som konsult i Indien vid ett multinationellt, indiskt företag i it-branchen. Inom ett projekt i arbetet sändes han till Sverige för att under olika perioder arbeta som konsult för ett av företagets kunder.

Inte mitt beslut att flytta mellan Sverige och Indien

Under sin tid i Sverige fick han arbetstillstånd för fyra år. Han arbetade i landet inom olika internationella arbetsprojekt; ett kunde vara två och ett halvt år, ett annat drygt ett år, ett tredje fyra månader. Totalt vistades han i Sverige under drygt två år under en period mellan 2011 och 2016.

– Det var inte mitt beslut att flytta mellan Sverige och Indien. Det ingick i kraven i det affärsprojekt jag arbetade i som kräver resor och rörlighet mellan länderna. När jag inte var i Sverige jobbade jag för samma projekt i Indien, fjärrstyrt mot kunden, berättar Ravikumar för SvD.

I augusti förra året upphörde Ravikumars tillfälliga arbetstillstånd i Sverige, och han ansökte om att få förlänga det. Hans intention var att få det förlängt i två år och sedan kunna söka permanent upphållstillstånd i Sverige.

I väntan på beslut från Migrationsverket erbjöds Ravikumar– som då hade flyttat till Sverige– en fast anställning som mjukvaruingenjör vid det svenska bolaget Midås Nordic i Västra Frölunda i Göteborg. Han tackade ja och började arbeta vid företaget.

Men i maj i år fick Ravikumar besked om avslag både på sin ansökan om förlängt arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige. Orsaken: under sina fyra års arbetstillstånd i Sverige hade han även tvingats arbeta i projekt i Indien.

Därför kunde han inte tillgodoräkna sig de 48 månaders vistelse och arbete i Sverige som krävdes för att få permanent uppehållstillstånd – utan bara 25 månader. Det knöt honom inte tillräckligt till Sverige för ett permanent uppehållstillstånd, enligt Migrationsverkets beslut.

Det är sorgligt, och löjligt

– Att jag inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd accepterar jag. Men varför övervägde Migrationsverket inte ens att ge mig tillfälligt arbetstillstånd för ytterligare två år, något som de kan ge vid särskilda skäl? säger Ravikumar Poojari.

Även Ravikumar Poojaris arbetsgivare har uttryckt önskan till Migrationsverket om att han ska beviljas arbetstillstånd av särskilda skäl, för att sedan kunna söka permanent uppehållstillstånd. Men från Migrationsverket blir svaret nej.

– Det är sorgligt, och löjligt. Jag har fast jobb och betalar skatt i Sverige, säger Ravikumar, som har överklagat Migrationsverkets beslut till Migrationsdomstolen.

Ravikumar Poojari är inte ensam om sin situation. Jur. kand. Pia Lind, som driver Ravikumars ärende, har på senare tid fått en mängd förfrågningar om att ta sig an fall av högprofilerade anställda som fått utvisingsbeslut på grund av att de periodvis har haft arbetsuppdrag utomlands, berättar hon för SvD.

Det är ytterst allvarligt

– Jag har tappat räkningen och tvingats säga nej till flera, men har nu tre pågående sådana fall, säger Pia Lind.

Migrationsverket ser numera retroaktivt sju år tillbaka när de ska bevilja permanent uppehållstillstånd.

– De gör det utan att beakta avbrott som kan bero på att en anställd konsult har haft uppdrag i annat land. Den tillfälliga vistelsen stjälper då möjligheten att få permanent uppehållstillstånd. Det motverkar lagens syfte – att skapa rörlighet mellan länder. Det är ytterst allvarligt, konsekvensen för den enskilde är katastrofal, säger Pia Lind.

Migrationsverket har inte uttryckligen stöd för hur de ska beräkna perioder med arbetstillstånd och ger därför avslag för att vara på den säkra sidan, tror hon. Nu efterlyser hon en praxisbildande dom från Migrationsöverdomstolen som klargör hur Migrationsverket krävs för att hantera detta.

– Men innan Migrationsverket börjar avslå ansökningar måste de göra en gedigen rättsutredning och klargöra sin policy i dessa frågor, tycker hon.

Migrationsdomstolen överprövar nu Migrationsverkets beslut gällande Ravikumar Poojari. Alexandra Elias, presskommunikatör på Migrationsverket, säger till SvD att verket måste invänta detta beslut innan de kommenterar detta, eller övriga liknande fall.