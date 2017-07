Ingen värme i sikte – polska lågtryck stör

Foto: Johan Nilsson/TT

Under den närmaste tiodygnsperioden kommer det att vara ömsom regn ömsom solsken, med andra ord ganska typiskt svensk sommarväder. Till söndagen har främst Götaland bästa chansen till sol, på ostkusten kan man räkna med ganska fint väder på måndag.

– Om man får ge råd så ta vara på solen när den kommer. Det kanske är en eftermiddag eller förmiddag då det är soligt, så passa på och gå ut, lyder rådet från Eva Strandberg.

Det som gör sommarvädret svårt att bedöma, och extra svårt just nu, är dels skurarna som gör att vädret kan variera stort inom bara några kilometer.

– Det som också har hänt just nu och kommer att hända i veckan är att vi får in 5b-lågtrycken, en speciell bana där lågtrycken kommer från Polen och upp över Sverige, och de är väldigt svårprognosticerade. Dels för att liten rörelse i öst-västlig riktning kan ge väldigt stora skillnader i prognoser, men just för att modellerna har svårare att fånga just den banan på ett lågtryck.

Själv gillar Eva Strandberg lågtryck.

– Det är spännande med vädervarningar och omväxling, och man känner man får bidra och göra nytta.