The leftovers” är en lysande serie men få tittade på den första säsongen. Och sedan, i den andra säsongen, blev serien ännu bättre – men publiken uteblev och minskade till och med i antal. Det är synd – Damon Lindelofs och Tom Perrottas skapelse kom till sin rätt först i just den andra säsongen där upphovspersonerna befriade sig från romanförlagan, skriven av samme Perrotta, och gav serien en egen ton och en riktning.

Tyvärr var det då, i ett vanvettigt hetsigt konsumtionsklimat, redan för sent. På grund av kritikernas ambivalens, ett fåtal hyllade serien, andra förhöll sig mer reserverat eller kritiskt, och utebliven hajp hos en bredare publik lyfte serien aldrig. Tittarantalet har dessutom minskat stadigt för varje säsong.

Det är enkelt, såklart, att hävda att den glädjelösa, glåmiga stämningen som präglar serien har skrämt bort publiken. Men det är å andra sidan just detta nihilistiska stråk som upphöjer ”The leftovers” till ett sällsamt vackert sorgedrama, en kontemplation över det obetydliga varat. Vissa hävdar att det inte har funnits en serie som lika skickligt, hängivet – men också stundtals underhållande – tvingar sin publik att konfronteras med svåra ämnen som död, existens och mening sedan HBO-klassikern ”Six feet under”. Precis som ”Six feet under” påminner ”The leftovers” oss också om att omfamna det vi har, samtidigt som båda serierna på ett övertygande sätt visar att det är en chimär.

När 140 miljoner människor i ”The leftovers” slits bort från den konkreta, jordliga tillvaro – ingen vet var de tar vägen – lämnas de lidande anhöriga kvar med frågor och tvivel. En redan ömtålig existens blir än mer oviss när den omfattas av detta faktum, att livet kan upphöra (åtminstone på jorden) för vem som helst, när som helst. Ett oombett komplement till döden.

”The leftovers” fokuserar på de kvarlämnade och hur de, om de kan, ska hantera denna nya världsordning.

För Kevin Garvey (Justin Theroux i sitt livs roll), polischef i det lilla östkustsamhället Mapleton, finns bara en möjlighet: att upprätthålla ordning i en helt irrationell värld. Hans före detta hustrun Laurie har gått med i en sekt vars medlemmar klär sig i vitt, kedjeröker och inte får tala – fullkomligt och dedikerat omfamnar de nihilismen (man skalar bort yttre attribut för att fungera som en påminnelse om bortförandet). Lauries val är någonting dottern Jill inte kan acceptera. Tom, Jills bror, har sökt sig till den självutnämnde messiasfiguren Holy Wayne som påstår sig kunna bota människors själsliga smärta genom handpåläggning. Kevin själv brottas med rösterna och hallucinationerna som tycks ha gått i arv från fadern, numera inlåst på mentalsjukhus. Det har nog aldrig varit mer synd om människorna.

Men det är alltså i den andra säsongen serien hittar sin själ, då hösten i Mapleton, New York ersätts med den klibbiga värmen i söderns Jarden, Texas.

Jarden är inte bara i folkmun känt som Miracle, samtliga invånare förskonades helt från bortförandet, här uppstår också i sanning mirakel. Kevin Garvey lär sig att dö för att ta sig till en plats bortom vår värld (är det här de bortförda finns?). En plats som visar sig vara ett hotell där Garvey måste ikläda sig rollen som lönnmördare; ”The leftovers” är, det kompakta mörkret till trots, en serie med stor förmåga hitta det absurt roliga i allvaret. Den religiösa tematiken är införlivad i själva premissen: uppryckandet. Den andra säsongen förstärker alltså bilden av Kevin Garvey som en sorts frälsare.

Att uppehålla sig vid teologiska resonemang på bästa sändningstid skulle kunna ses som ett riskabelt vågspel. I säsong två introduceras dessutom ett helt nytt persongalleri – ett modigt men också ett dåraktigt grepp. Men det är just risktaganden som präglar ”The leftovers”. Serien är HBO:s respektlösa yngling, inte tyngd under gigantiska monetära krav och förväntningar som ”Game of thrones” och betydligt mer anarkistisk än ”Westworld” med sin kompakta seriositet. Lekfullheten märks i klipp och dialog såväl som i kameraarbete och musikläggning. Ett sällsamt intelligent användande av Max Richters stämningsmusik, som ju i övrigt använts väl ofta i populärkulturen, kompletteras av ett perfekt, rytmiskt klipparbete i scener musiksatta med poplåtar som The Pixies ”Where is my mind”

I den tredje och sista säsongen, med svensk premiär på HBO Nordic den 17 april, har det gått sju år sedan bortförandet. En vida spridd teori är att jorden kommer att gå under på årsdagen. Matt Jamison (en formidabel Christopher Eccleston!), präst i den lokala episkopalkyrkan, har skrivit ett nytt testamente med utgångspunkt i Kevins gärningar. Med sin flickvän Nora – som förlorade make och två barn i bortförandet – reser Kevin till Australien. Nora är besatt av tanken på att återse sina barn, hur skulle hon kunna vilja något annat?, och försöker bli antagen till en grupp som säger sig ha tekniken för att återförena henne med hennes familj.

I Australien uppehåller sig även Garvey den äldre, Kevins far, som försöker lära sig en komplicerad samling sånger i syfte att rädda jorden. Om fadern inte lyckas med sin uppgift hoppas han att den som kan rädda dem är Kevin, som återigen måste nedstiga i dödsriket där ännu fler bisarra uppgifter väntar, bland annat ett blodigt, symboltyngt självmord. Tiden är knapp, syndastormen närmar sig; fadern påbörjar bygget av en ny ark.

Helt uppenbart är ”The leftovers” ett spretigt, inte sällan kaotisk, drama. I skapandet finns en unik och genuin entusiasm som får fullt utlopp i det tajta, komplett vettlösa nyckelavsnittet ”It’s a Matt, Matt, Matt, Matt world” där Matt tvingas rannsaka sig själv och konfrontera sin tro.

Men det finns få svar och sannolikheten att allt, eller ens något, kommer att förklaras är hopplöst liten. En verklig oro är att ”Lost”-mannen Damon Lindelof ska sjabbla bort ”The leftovers”. Och visst går det att jämföra de två serierna, även om det egentligen är meningslöst då de är så väsensskilda i tilltal, ambition och intellektuell stringens. ”Lost” nödgades ge publiken ett (lyckligt) slut, ”The leftovers” är en originalserie på HBO och kan ta ut svängarna konstnärligt. Räkna inte med, och sök inte, mening där det inte finns någon. Livet pågår och tar slut. Vad gör vi efter floden?

Texten bygger på de sju första avsnitten av säsong tre.