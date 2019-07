Ingen succé för Harry Potter-spelet

– Det är ganska naturligt, fenomenet var så mycket större med "Pokémon go", säger teknikbloggaren Elin Häggberg till TT.

Det skulle bli nya "Pokémon go", fast med Harry Potter-tema. Men mobilspelet "Wizards unite" har lockat betydligt färre spelare än Pokémon-föregångaren.

En dryg vecka efter släppet är det märkbart tystare på gatorna än under sommaren 2016, då "Pokémon go" lanserades och människor gick man ur huse för att fånga de små gulliga figurerna med så kallade pokébollar. När Harry Potter-spelet "Wizards unite" lanserades uteblev den massiva uppmärksamheten som fick även oinvigda att börja spela "Pokémon go".