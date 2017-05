Ingen manusstrejk i Hollywood

Medlemmar i fackförbundet WGA strejkade 2008. Arkivbild. Foto: Kathy Willens/AP/TT

Det blir ingen strejk för Hollywoods manusförfattare. Fackförbundet Writers Guild of America (WGA), som representerar Hollywoods manusförfattare, och arbetsgivaren Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) har nått ett preliminärt avtal efter att ha förhandlat hela helgen.

Konflikten har handlat om att manusförfattarna, enligt WGA, har fått ett inkomstbortfall på 23 procent de senaste åren på grund av kortare säsonger av manusbundna tv-serier och strömningssajternas intåg. En strejk hade främst drabbat de pratshower vars manus måste vara vecko- eller dagsaktuella, men nu ska manusförfattarna till viss del kompenseras för inkomstbortfallet.