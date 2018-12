Författaren Pamela Lyndon Travers introducerade Mary Poppins 1935 och lät den ampra nannyn komma tillbaka i ytterligare fem böcker, den sista 1988. På film har det tagit 54 år för Mary Poppins att komma tillbaka. Så starkt intryck gjorde 1964 års "Mary Poppins" med Julie Andrews och Dick Van Dyke i huvudrollerna i regi av Robert Stevenson, en film som blev en världshit.

Rob Marshall har regisserat flera filmmusikaler som "Into the woods", "Chicago" och "Nine" men ingen som blivit odödlig. Denna gång har han tagit i så byxorna spricker i ett försök att överträffa originalet. Dans- och sångnummer staplas på varandra utan paus. Varje scen är proppad med specialeffekter och bombastisk musik. Travers böcker är också fulla av magi men på ett trivsamt hemvävt sätt där det alltid slutar med att man sitter tillsammans och dricker te. Mary Poppins kan verkligen vända tillvaron upp och ned men gör det utan åthävor – det är liksom poängen. Den lilla story som finns i "Mary Poppins kommer tillbaka" drunknar i ljudligt och bildligt buller.