Ingen lösning på grekisk kris i sikte

Krislandet Grekland har behövt nödlån för att inte tvingas ställa in betalningar sedan 2010. Under 2015 spårade det andra stödprogrammet till landet ur och det tredje kom på plats först sedan det riktats hot mot Grekland om att landet kunde sparkas ut ur eurozonen.

Inom ramen för det tredje stödprogrammet har villkorade nödlån på 86 miljarder euro utlovats. Hittills har 31,7 miljarder euro betalats ut. Men det behövs mer för att landet ska klara av att hantera amorteringar och räntor på sammanlagt 7,5 miljarder euro i juli.

Greklands statskuld har under krisen, som tog fart våren 2010, skenat iväg till nästan 350 miljarder euro, motsvarande cirka 180 procent av landets BNP. Övriga euroländer, bland annat via stödfonder som EFSF och ESM, står för en majoritet av lånen. Andra stora långivare är IMF, ECB och grekiska banker.

Källor: BBC, Reuters