Nästan alla har hört talas om Emanuel Swedenborg, men det tillhör inte allmänbildningen att kunna redogöra för hans liv och verk. Det de flesta fått veta om honom är att han var en galenpanna som trodde sig kunna tala med änglar och andar, besöka döda personer i helvetet och klärvoajant skåda stadsbränder i fjärran. Han är en av de kända frihetstida svenskar som vi har svårast att vara stolta över. Vi skryter hellre om Polhem, Linné och Celsius än om Swedenborg. Samtidigt kommer man inte runt honom om man vill förstå 1700-talet.

I Ernst Brunners biografi ”Darra. Om Swedenborg” möter vi Swedenborg i helfigur, och inte bara det: in på scenen träder hans släkt, de miljöer han rör sig i, de tankar han gör till sina. Allt broderas ut till en rik lärdomsväv som inom överskådlig tid lär bli oundgänglig för envar som vill komma den intellektuelle särlingen närmare. Det är en hisnande resa från stormaktstidens prästerliga värld – Emanuels far var den kände biskopen Jesper Swedberg – via mekanik och naturvetenskap (Emanuel tillhörde den europeiska eliten inom detta fält) till de vittsyftande andliga utflykter som kännetecknade biografiobjektet från mitten av 1740-talet. Swedenborg rör sig kors och tvärs genom Europa, förkovrar sig, stiftar bekantskaper, utvecklar en högst personlig andlig medvetenhet och blir på ålderns höst en berömd och omstridd gestalt.

I efterordet noterar Brunner att detta inte är en hagiografi, inte en panegyrisk hyllning till en stor man. Han har också avstått från djuppsykologiska persontolkningar och hållit sig strikt till källkritisk historieforskning. I allt väsentligt lever Brunner upp till föresatsen, med följd att det blir en tämligen ordinär biografi, täckande det mesta man kan tänkas vilja veta om Swedenborg från föräldrarnas levnadsbanor till den egna dödsbädden. Risken är därmed uppenbar att läsaren får tråkigt, att boken formar sig till en lång uppräkning av händelser. Så är bitvis också fallet: ”Darra” kräver att man är mycket intresserad av objektet för biografin, annars blir de 758 sidorna mastiga att ta sig igenom.

Porträtt av Emanuel Swedenborg vid 75 års ålder hållande manuskriptet av ”Apocalypsis Revelata” (Uppenbarelseboken avslöjad) från 1766. Målningen är av Per Kraft och finns i Statens porträttsamling på Gripsholms slott. Foto: Nationalmuseum

Höjdpunkterna i boken, när både texten och Swedenborg lever upp, nås när Brunner lämnar den kronologiska genomgången till förmån för tidsbilder och historiska freskmålningar av dagligt liv och resor – som i skildringen av Swedenborgs återupptagna boende i Stockholm våren och sommaren 1750, då huvudstadens iakttagare noterade att den äldre mannen med brungrå ögon och torrt ansikte, ”anspråkslöst klädd i brun rock och svarta byxor”, alltid bärande värja, vandrade fram på gatorna, nogsamt undvikande att skänka pengar till tiggarna, som hade sig själva att skylla för sitt armod. ”Själv var han förmögen men åt enkelt: mjukt vetebröd doppat i mjölk, duvbröst, ål, ägg, smör.”

Det är också svårt att inte förundras över de konkreta swedenborgianska helvetesskildringar som Brunner låter oss ta del av, till exempel horkarlarnas pinohåla, som vällde över av orenligheter, där ”könen tillhöriga dessa måttlöst onda flöt lösa runt i träck- och smutssamlingar” bland idel ”stankångor och osdunster”, och där de dömda måste bära med sig pinnar för att markera platserna för sina tarmtömningar, så att inte Gud av misstag skulle råka trampa i skiten. Oavsett om vi betraktar detta som sanna visioner eller fånerier – redan i samtiden var meningarna delade – lockar de än idag till läsning.

Till bokens negativa sidor, som även förlaget får ta på sig skulden för, hör ett icke obetydligt slarv. En och samma sakuppgift, till exempel rörande uppfinningen av kronometern, dyker upp på flera ställen. En och samma ort stavas på mer än ett sätt (till exempel Braunschweig/Brunswick). Boken hade vunnit åtskilligt i stringens om sådana fadäser rakats bort under den redaktionella processen. En annan allvarlig brist är avsaknaden av register. Eftersom detta är fack- snarare än skönlitteratur och rymmer ett myller av människor och ortnamn hade användningsområdet vidgats betydligt om Brunner och Bonniers satt av tid, energi och utrymme till en registerapparat.