Det är ett allmänt känt fenomen att simhallar och gym under januari och möjligen februari är fulla av alla som avlagt nyårslöften och/eller fått något fint årskort i present. Kanske försöker de även sluta snusa. Men varför skulle just bantning och fysisk aktivitet vara det vi ska fokusera på under det nya året? Vid det här laget vet alla som är mottagliga för hälsoargument att det är bättre att rikta in sig på diverse gasdrivande baljväxt- och kålanrättningar än att gnida in sig med julens sockersaltade och feta. Och eventuell dästhet och stelhet efter allt netflixande har redan gåtts eller sprungits bort under energiska mellandagsrundor, eller hur?