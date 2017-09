Ingen gripen efter tunnelbanedåd

19 juni: En skåpbil plöjer genom folkmassan som lämnar en kvällsbön vid en moské i Finsbury Park i norra London. En man dör och elva personer skadas. Föraren åtalas för terrorrelaterat mord och mordförsök.

3 juni: En skåpbil mejar ner fotgängare vid London Bridge, varpå tre män hoppar ur bilen och går till attack med kniv mot människor. De skjuts ihjäl av polis. Åtta människor dör och omkring 50 skadas. IS tar på sig ansvaret.

Maj: En självmordsbombare utlöser sin sprängladdning under en konsert med artisten Ariana Grande i Manchester. 22 människor dör och 116 skadas. IS tar på sig attacken.

Mars: Fem människor dödas och över 50 skadas när en man kör på människor på Westminster bridge i centrala London, varpå han knivhugger en polis till döds. Gärningsmannen skjuts sedan ihjäl av polis. Attacken beskrivs som "islamistrelaterad terrorism".

Källa: AFP