Få personer är förmodligen bättre lämpade att leda en Emmygala än Stephen Colbert. Under sommaren har hans ”The late show”, tillsammans med "Full frontal with Samantha Bee” och ”Last week tonight with John Oliver” (som vann två Emmys), fungerat som oumbärliga kommentatorer när den amerikanska inrikespolitiken ständigt överträffat sig själv i absurditeter.